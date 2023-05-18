اليوم السابع
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إصابة 3 طلاب فى حادث انقلاب بترعة الإبراهيمية في المنيا

الخميس، 18 مايو 2023 09:42 م
إصابة 3 طلاب فى حادث انقلاب بترعة الإبراهيمية في المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أصيب 3 طلاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بترعة الإبراهيمية، أمام  كوبري موقف صفط الشرقية بمركز المنيا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بترعة الإبراهيمية، أمام موقف سيارات قرية صفط الشرقية،  بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 3 طلاب، وهم كريم شعبان محمد، 17 سنة، وأحمد عبد الرحمن محمد، 19 سنة، وعلي شعبان فتحي، 13 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفط الشرقية بمركز المنيا، تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج، والتحفظ علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.

 


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