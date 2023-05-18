إصابة قائد دراجة بخارية فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى قائد سيارة ملاكي على قائد دراجة بخارية بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على أولوية المرور في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج. وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه أثناء قيادته دراجة بخارية، نشبت بينه مشادة كلامية وبين قائد سيارة ملاكي، بسبب الخلاف على أولوية المرور، مما دفع الأخير للاعتداء على قائد الدراجة بسلاح أبيض. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.