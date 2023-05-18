إصابة طالبين داخل مدرسة بالفيوم ألقى عليهم "طوب" من الخارج

الفيوم رباب الجالي

أصيب طالبان داخل مدرسة أبو صير الإعدادية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدها قام مجهولون بإلقاء طوب عليهم من خارج سور المدرسة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى داخل المدرسة، وتم عمل الإسعافات اللازمة للطلاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة طالبين بكلية أبو صير الإعدادية بمركز إطسا، وذلك أثناء تواجد الطلاب قبل الدخول لتأدية امتحان الشهادة الإعدادية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المدرسة وتبين أن الطالبين هنا عبد الرحمن محمود محمد 15 سنة مصاب بجرح بفروة الرأس بطول 3 سم وعمرو راضى حمدى 15 سنة مصاب بجرح الرأس بطول سم وأنهما أصيبا إثر قيام مجهولين بإلقاء الطوب عليهم من خارج المدرسة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للطلاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.