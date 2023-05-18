إزالة 19 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة خلال حملات مكبرة بمركز أبوقرقاص

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد والمشرف على اعمال الموجة 21 أنه تم تنظيم حملة مكبرة بمركز ومدينة ابوقرقاص، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد بقريتي ( منسافيس ، بنى عبيد )، كما تم تنفيذ عدد من الإزالات لحالات تعديات تم رصدها من قبل المتغيرات المكانية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .