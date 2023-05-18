إزالة إشغالات وتعديات وغلق منشآت مخالفة بالإسماعيلية ضمن الموجة 21

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم الخميس، من تنفيذ قرارات إزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، وكذلك التعديات على أملاك الدولة بنطاق حي ثالث، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

ونفذت اليوم حملة مكبرة بحي ثالث لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، استهدفت الحملة مناطق الشارع التجاري، محيط ميدان 30 يونيو، محيط النادي النوبي، منطقة النخيل، وميحط قسم ثالث، وأسفرت الحملة عن إزالة كشك مخالف للتراخيص، و2 سلم مخالف للتراخيص، وتشميع 8 محال للإدارة بدون تراخيص وwمغسلة غير مرخصة، وكذلك تشميع 2 مطعم وكافيه بمعرفة الصحة.

وفي سياق متصل، تم التحفظ على 10 موازين ومراجعة 11 ترخيصا، وكذلك رفع 2 ستاند و2 ثلاجة و2 شمسية و6 أعلام وتحرير 10 محاضر، وعلى الفور تمت إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، وذلك رئيس حي ثالث الإسماعيلية، ومدير الإدارة الهندسية ورؤساء أقسام الإشغالات، والمحال والمشروعات والأزمات وعددًا من القيادات الأمنية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والاشغالات والتعديات.