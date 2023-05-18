كتب حسام الشقويري

يحدث نقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة عندما يكون مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم عند حديثي الولادة منخفضًا جدًا. الجلوكوز هو مصدر الوقود الرئيسي للجسم والدماغ. عند حديثي الولادة ، يكون لانخفاض نسبة السكر في الدم أسباب عديدة، ويمكن أن يسبب أيضًا مشكلات ، بما في ذلك مشاكل التنفس والتغذية. وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

أعراض نقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة

يؤثر نقص السكرعند الأطفال حديثي الولادة على ما يصل إلى 4 حالات لكل 1000 ولادة كاملة وفقًا لبعض الدراسات. و يرتبط عادةً بعوامل الخطر ، بما في ذلك صحة الأم والطفل ، وحجم الطفل ، وعمر الحمل عند الولادة (عدد أسابيع الحمل عند ولادة الطفل). في الواقع ، يمكن أن تصل نسبة الإصابة بحديثي الولادة المعرضين لمخاطر عالية إلى 30 %.

الأسباب وعوامل الخطر

يحصل الأطفال على الجلوكوز من أمهاتهم عبر المشيمة قبل ولادتهم. بعد الولادة ، فإن مصادر الجلوكوز لديهم هي حليب الثدي والصيغة. ينتج الجلوكوز أيضًا في الكبد. قد ينخفض سكر الدم إذا كان الطفل غير قادر على تناول ما يكفي من الطعام.

وتشمل الأسباب الأخرى لانخفاض نسبة السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة عدم إنتاج الطفل ما يكفي من الجلوكوز ، أو استخدام الكثير من الجلوكوز ، أو إفراز الكثير من الأنسولين (هرمون يسحب الجلوكوز من الدم).

يعاني بعض الأطفال حديثي الولادة من عوامل خطر معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة.

قد تشمل هذه:

ارتفاع ضغط الدم عند الأم (ارتفاع ضغط الدم)

ولد الطفل في وقت مبكر جدا

عدوى الأمهات أو الأطفال حديثي الولادة

يحتاج الطفل إلى الأكسجين بعد الولادة

أم مصابة بداء السكري

نمو بطيء للجنين أثناء وجوده في الرحم

الوزن عند الولادة مرتفع أو منخفض .