فوائد صحية لتناول القهوة يوميا.. تحميك من الاكتئاب والخرف

كتبت نهير عبد النبى

قد تكون القهوة واحدة من أبرز المشروبات التي يفضلها الكثيرون يوميا، وتحتوي القهوة على مادة الكافيين وهو منبه ينشط الجهاز العصبي المركزي هذا هو السبب في أنك قد تشعر بمزيد من اليقظة أو النشاط بعد كوب القهوة في الصباح.

وحسب ما ذكره موقع health فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يكون شيئًا سيئًا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الأرق ، والدوخة ، والصداع ، وسرعة ضربات القلب ، وحتى القلق .

ورغم ذلك فإن القهوة تحتوى على العديد من الفوائد الصحية أبرزها:

-القهوة تحمي من الاكتئاب

قد يكون للقهوة تأثير إيجابي على الصحة العقلية الاكتئاب مرض عقلي خطير ويصيب عدد كبير من الناس قد يكون للقهوة القدرة على المساعدة في مكافحة ذلك.

-تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة

حبوب البن هي البذور الموجودة داخل الثمرة الصغيرة لشجرة البن كل من البذور والفاكهة غنية بمضادات الأكسدة القهوة هي أحد المصادر الأساسية لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي للناس، مضادات الأكسدة ضرورية لأنها يمكن أن تمنع أو تؤخر بعض أنواع الضرر لخلايا الجسم.

تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة بحماية الصحة. ثبت أن حمض الكلوروجينيك ، وهو مادة بوليفينول وفيرة في القهوة ، يقلل الالتهاب قد تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحماية من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السمنة.

-قد تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني



داء السكري من النوع 2 هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري ، وهو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (سكر الدم) إذا لم يتم علاج مرض السكري ، يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية.

قد تكون هناك أيضًا بعض الأخبار الجيدة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل ، وهي حالة تسمى سكري الحمل إذا كان هذا أنت ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق في الحياة. لكن شرب القهوة المحتوية على الكافيين قد يساعد في تقليل هذا الخطر. 12

-ترتبط القهوة بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض أخرى

قد يحمي استهلاك القهوة من بعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم وسرطان البروستاتا وأمراض القلب ومرض باركنسون. يرتبط استهلاك القهوة / الكافيين مدى الحياة أيضًا بمنع التدهور المعرفي وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- يتعلق بصحة الدماغ ، فإن تناول القهوة المحتوية على الكافيين يزيد من اليقظة وقد يحسن الذاكرة أيضًا لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد الاستهلاك.

-القهوة قد تعطي دفعة للتمارين الرياضية

أظهرت العديد من الدراسات أنه باعتدال ، يعزز الكافيين الأداء الرياضي تشمل التأثيرات تحسين الدورة الدموية وزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل والقوة بالإضافة إلى تقليل الألم قد يساعدك ذلك على الدفع بقوة أكبر أثناء التدريبات ، مما يؤدي إلى تحسين قوة العضلات أو تحسين القدرة على التحمل.

-قد تحمي القهوة من الخرف

الخرف هو مصطلح عام يصف متى تنخفض وظائف المخ قد يكون من الصعب التعرف على الخرف في مراحله المبكرة ولكن يمكن أن تصل إلى النقطة التي تتداخل فيها مع قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

وجدت إحدى الدراسات أن شرب القهوة قد يقي من مرض الزهايمر ، وهي حالة تتفاقم فيها أعراض الخرف بشكل تدريجي قد يكون للقهوة هذا التأثير الوقائي لأنه يبدو أنها تبطئ العملية المسؤولة عن التدهور العقلي.