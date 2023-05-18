أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 مايو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الخميس 18 مايو 2023 وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى تراوح بين 2200 إلى 2220 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2537 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

20 % تراجعًا للذهب في مصر



انخفض الذهب بنسبة 20% منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام ليفقد من وقتها أكثر من 560 جنيه في وقت قصير الأمر، ولكن يبقى حتى الآن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الحادة التي شاهدناها خاصة أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب الأخير تبقى دون تغير، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون.

التراجعات التي شاهدناها أمس في أسعار الذهب جاءت مدعومة بانخفاض أسعار الأونصة العالمية تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، هذا بالإضافة إلى صدور بيان رسمي يوضح كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الواردات من الذهب القادمة من الخارج، الأمر الذي أعاد الثقة في الأسواق بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

مبادرة الغاء الجمارك والرسوم عن واردات الذهب لمدة 6 أشهر تعمل على زيادة المعروض من الخام في الأسواق وبالتالي موازنة الطلب المرتفع على الذهب الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من التضخم وإمكانية خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.

أيضاً إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر كان له صدى جيد في الأسواق ويتابع شريحة عريضة من أسواق الذهب آلية عمل الصندوق وكيفية الاستثمار فيه كونه يفتح الباب أمام المواطنين أصحاب المدخرات القليلة لإمكانية الاستثمار في أسواق الذهب، ودون الحاجة لامتلاكه بشكل فعلي وهو ما تسبب المزيد من الهدوء في عمليات تسعير الذهب في الأسواق.

الجدير بالذكر أنه وبعد التراجع الحالي في أسعار الذهب تقترب الأسواق المحلية من التسعير وفقاً للأسواق العالمية من جديد وهو ما قد يعيد الطلب على الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد أن يتأكد العديدين من منطقية أسعار الذهب.