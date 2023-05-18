أستاذ كبد يحدد أسباب الإصابة بالكبد الدهنى.. الوجبات السريعة أبرزها

كتبت أمل علام

كشف الدكتور طارق يوسف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، أن الكبد الدهنى هو موضوع الساعة نظرا لزيادة عدد المصابين على مستوى العالم، موضحا، أن أهم طرق العلاج تعتمد خفض الوزن، وتغيير نمط الحياة الى النمط الصحى وخفض الوزن .



خلال المؤتمر

وقال، خلال مؤتمر الجمعية الطبية المنعقد حاليا بالقاهرة، إن نسب الإصابة بالكبد الدهنى في مرضى السكر النوع الثانى تصل من 70% إلى 80%، ومن 15% الى 30% من الأشخاص غير المصابين باى امراض مصاحبة يعانون من الكبد الدهنى، ونسبة من الأطفال يعانون من الكبد الدهنى، بسبب الوجبات السريعة والسمنة والعادات الغذائية الخاطئة.

وأكد، أن سبب إصابة مرضى السكر من النوع الثانى بالكبد الدهى نتيجة مقاومة الجسم للانسولين والتي تؤدى إلى ترسب الدهون بالكبد، أو ما يعرف باسم الكبد المتدهن.

وينصح بالبعد عن الوجبات السريعة، والأطعمة المليئة بالدهون، وممارسة النشاط البدنى من خلال الرياضة، مع ضرورة تنظيم السكر، والضغط والكوليسترول، واستشارة الطبيب للعودة إلى الكبد الطبيعى.



د طارق يوسف

وأوضح، خلال المؤتمر الذى افتتحه الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، والدكتور عاطف إمام استاذ جراحة التجميل، إن القهوة تحمى من أورام الكبد، ويمكن تناول فنجان من القهوة يوميا، مشيرا إلى أن المؤتمر السادس للجمعية الطبية ناقش حالات طبية حية، وهذه الحالات تناولت حالات الجهاز الهضمى والكبد وعلاقتها بالتخصصات الأخرى مثل الصدر والقلب والحميات وأمراض الدم لمعرفة كيفية التصرف والحلول لمرضى الكبد والجهاز الهضمى، ويتم اصدار خطوط استرشادية جديدة عن الجديد في المناظير وكورس للتمريض وهو مهم جدا عن الجودة والتعامل مع المرضى والتدريب على الحالات الحرجة .