أخبار البورصة اليوم الخميس 18-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.22%، واستحوذت المؤسسات على 38.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 308.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 101.5 ألف جنيه، 87 ملايين جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3745 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 125 ألف سهم، 15.7 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 110 ألف سهم، 7171 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 75 ألف سهم، 107.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة جي بي أوتو 83 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن شراء عدد 700 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.84%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 768 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 37.3%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 281.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 40.7% مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 675.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 39.9%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 146.8 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 241.7% مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح 12.8 نقطة أساس ليسجل 18.2%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 233 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 141.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 64.45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 165.9 مليون جنيه مقارنة مع 50.4 مليون جنيه بنسبة نمو 228.99%.