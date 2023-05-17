يضم 33 منفذا.. أبرز المعلومات حول مشروع منفذ بيع منتجات المصانع فى العبور

أعلن المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور بالقليوبية، سير العمل بمشروع منفذ بيع منتجات المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، مشيرا إلى أنه أجرى جولة تفقدية بحضور المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز، لمتابعة سير العمل ميدانيا وكذلك أعمال التشطيبات النهائية.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول منفذ بيع منتجات المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، والذى يتم إنشاؤه حاليا بمدينة العبور، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها لقرائه على مدار الساعة، والتى جاءت على النحو التالي:

- المنفذ مقام على مساحة إجمالية 4500 م.

- ويتكون من بدروم مجهز مخازن وجراج لتفريغ البضائع وأرضى وأول وثانى.

- كل دور يشمل 11 منفذا لبيع منتجات المصانع الموجودة بالمدينة.

- إجمالى عدد المنافذ الموجودة به 33 منفذا.

- يضم المبنى مكاتب لإدارة المنفذ وحمامات لخدمة المنفذ ورواده ومبنى لمولدات الكهرباء وخزانات الحريق وغرف للأمن على البوابات.

- تم تزويد المبنى بـ2 أسانسير أفراد حمولة 1.5 طن، و2 أسانسير بضائع حمولة 5 أطنان لخدمة المنفذ وشاغليه وتيسيرا على رواده.

- الهدف الأساسى من المشروع عرض المنتجات الخاصة بالمصانع الموجودة بالمدينة لسهولة تسويق منتجاتهم دعما للصناعة.

- يستهدف المنفذ توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.



المنفذ من الخارج



جانب من الجولة بالمنفذ



رئيس جهاز مدينة العبور خلال الجولة بالمنفذ