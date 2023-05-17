ياسمين فريد خميس: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بداية انطلاق للمستقبل

كتبت ريهام الباشا

أثنت ياسمين فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، على القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدةً أنها قرارات حكيمة وتنمُ عن وطنية صادقة، وقراءة رائعة للمشهد الاقتصادي العام في مصر والعالم كله.

وأكدت ياسمين خميس، في بيان اليوم، أن مصرَ نجحت فعليًا في الخروج من مرحلة عُنق الزجاجة، وبدأت مرحلةً جديدة من الانطلاق نحو واقعٍ أفضل ومستقبلٍ أكثر إشراقاً، في وقت مازال العالمُ كلُه يُعاني من حالة عدم الاستقرار.

وقالت ياسمين خميس: "لقد كان للقرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة، ولمساندة القيادة السياسية لهذه القرارات، أبلغ الأثر في إزالة العديد من التشوهات الاقتصادية التي كانت عقبةً كبيرة في وجه أية إصلاحات اقتصادية، لقد كانت قرارات صعبة لكنها كانت كالدواء المُر، الذي يجبُ أن يؤخذَ كاملاً".