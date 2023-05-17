اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد المستثمرين يٌشيد بقرارات "الأعلى للإستثمار" لدفع عجلة الاقتصاد

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:08 ص
نائب رئيس اتحاد المستثمرين يٌشيد بقرارات "الأعلى للإستثمار" لدفع عجلة الاقتصاد أسامة حفيلة
كتب مدحت عادل

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أشاد الدكتور أسامة حفيلة  رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ونائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالقرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ترأسه لأول اجتماع للمجلس الأعلى للإستثمار  الساعات الماضية من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحسين البيئة الإستثمارية ودعم القطاع الخاص.
 
وأكد حفيلة بأن هذه القرارت ستحدث نقلة نوعية في دفع مزيد من الإستثمارات لإنتعاش الاقتصاد المصرى ورفع القيود عن كاهل المستثمرين وزيادة معدلات الإنتتاج بشكل ملحوظ.
 
وعقد المجلس الأعلى للاستثمار اجتماع الأول مساء أمس الثلاثاء وترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، حيث خلص الاجتماع إلى قرارت غاية في الأهمية ومٌلحّة طالما ينتظرها المستثمرين لرفع القيود وإحداث انفراجة حقيقية في زيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات التشغيل داخل المصانع.
 
من ناحية أخرى طالب نائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من الحكومة المصرة بسرعة تنفيذ هذه القرارت تسهيلا على المستثمرين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

جمعية مستثمرى دمياط الجديدة

اتحاد المستثمرين

الاقتصاد المصرى



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