وفاة أمين مرافق زراعية أثناء امتحانات بلجنة مدرسة الحمام الثانوية ببنى سويف

نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وفاة أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، حدث له حالة إغماء أثناء سير الامتحانات باللجنة الثانية الصف الأول الثانوى (مادة أحياء)، موجها خالص التعازى لأسرته وأسرة التربية والتعليم، والذى قد توفاه المولى عز وجل وهو فى أداء واجب عمله بإخلاص وتفان.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة " محمد عبد التواب " أن صابر محمد حميدة، أمين مرافق زراعية بمدرسة الحمام الثانوية المشتركة، وكان يعمل بأمن لجنة الامتحانات اليوم، وقد تم طلب الإسعاف إثر إصابته بمشكلة صحية أثناء عمله، وأفادت الإسعاف بأنه قد توفاه الله، ومؤكدا أنه تم عمل الإجراءات اللازم.