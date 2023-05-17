وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت آية دعبس

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، اجتماعا داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مع عدد من وكلاء الوزراء، ومديري العموم، وعاملين بالوزارة، لمباشرة بعض الملفات، ومتابعة الإجراءات النهائية لتسكين العاملين داخل "المقر الجديد"، في إطار عملية الانتقال التدريجي لجميع العاملين من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة" الانتقال الكامل "إلى "العاصمة".

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، وقال إنها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

واستمع "الوزير" لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بشأن متابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، عن حالة مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذى يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية و الحسابات، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونياً للمواطنين .

والتقطت الكاميرا صورا لعدد من العاملين أثناء مباشرة أعمالهم من داخل مكاتبهم .. جدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق يضم 271 مكتبا.



العاصمة الإدارية الجديدة



جانب من اللقاء



لقاء وزير القوى العاملة