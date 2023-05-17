اليوم السابع
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القوى العاملة: جولات لمتابعة العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل بأسوان

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:44 م
القوى العاملة: جولات لمتابعة العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل بأسوان جولات لمتابعة العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل بأسوان
كتبت آية دعبس

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أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان جولة لمواقع العمل بالمشروعات القومية لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الدائم والمستمر فى مواقع العمل والمشروعات القومية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لهم باعتبارهم سواعد الوطن، وفي ظل اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين، والتواجد في مواقع عملها وضمان استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها.
 
جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من فوزي صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، والذى أفاد فيه أن المديرية قامت بجولة تفقدية لمشروع الطاقة بفارس غرب مدينة كوم امبو بالطريق الصحراوي الغربي الذى وتم حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروع وإبلاغ جميع العاملين اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة من العمال وتوجيهات وزير القوى العاملة بتذليل جميع العقبات أمامهم لما لهم من دور قومي  فى النهوض بمصرنا الحبيبة باعتبارهم قاطرة التنمية.
 
وأضاف مدير المديرية أنه تم توعية العمال بأهمية توفير بيئة عمل آمنه وشروط عمل لائقة، كما تم عقد لقاء مع ممثلى الشركات لبحث سبل استمرار التعاون معهم بما يحقق صالح العمال والعمل لتوفير الاستقرار للعمل وإنجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة، وفى الختام توجه العمال ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالعمال.

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة باسوان



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