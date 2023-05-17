وزيرة التضامن: نستهدف تأهيل مليون سيدة على التدريب الحرفي

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية كما نستهدف تدريب وتأهيل أكثر من مليون سيدة على تدريبات مهنية وحرفية ضمن برامج التمكين الاقتصادي بالإضافة إلى تنظيم معرض ديانا للترويج لمنتجات الأسر، حيث إن خطة هذا العام هي إقامة 20 معرضا ما بين المنتجات التراثية، والأثاث الاقتصادي، والسجاد والكليم، وغيرها من المنتجات.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الشمول المالي للمستفيدين من خدماتها، حيث تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة، سواء للمستفيدين من برامج الدعم النقدي أو أصحاب المعاشات ، كما تعمل الوزارة على توفير إقراض متناهي الصغر وتمويل مشروعات للفئات الأولى بالرعاية، بالشراكة مع العديد من الجهات الدولية ، كما دعمت الوزارة أكثر من 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تقرب من 3.2 مليار جنيه.

جاء ذلك حفل تدشين مؤسسة "وقفية مصر" الأهلية، بحضور المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، وعدد من المسئولين والشخصيات العامة المعنيين بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وذلك تحت شعار "خير مستدام وأثر دائم" للعمل الأهلي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة مروة الدالي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وقفية مصر" الأهلية، إن المؤسسة تهدف إلى إحياء ونشر وتحديث مفهوم الوقف كنظام اقتصادي خيري تنموي مستدام، ليواكب التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كما يسعى لنشر الثقافة التنموية وتوسيع مفهوم العطاء الاجتماعي كذلك العمل على خلق وعي عام عن الوقف الخيرى لما له من دور هام في ضمان استمرارية العطاء الأهلي التنموي وذلك من خلال التركيز على توفير واحتضان نماذج عمل مستدامة ومشاريع اجتماعية ابتكارية ،لافته الى ان الوقفية تسعى الى دعم مشاريع تنموية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات لتنفيذ خطط تلك المشروعات ، أيضا العمل على إنشاء صندوق وقفية مصر للاستثمار الأهلي المستدام وإنشاء مركز وقفى متكامل للتأهيل المهني "أكاديمية ومصنع " للمساهمة في التشغيل والتصدير.