اليوم السابع
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وزارة الرى تكرم قياداتها فى كافة القطاعات والهيئات

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:53 ص
وزارة الرى تكرم قياداتها فى كافة القطاعات والهيئات الرى تكرم قياداتها فى كافة القطاعات والهيئات
كتبت أسماء نصار

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نظمت وزارة الموارد المائية والري احتفالية لتكريم قيادات الوزارة في مختلف قطاعاتها وهيئاتها ، والذين قدموا وقتهم وجهدهم لتطوير أداء الوزارة والإرتقاء بها ، لتظل مدرسة الري المصرية دائما مميزة ومتطورة بجهود أبنائها .

قال الدكتور هانى سويلم وزير الرى أن مدرسة الرى العريقة علمت أجيالاً كثيرة بفضل عطاء أبنائها العاملين بها ، وبالتالى تقدم الوزارة لهم الاعتراف بفضلهم وتكريمهم عرفاناً منها وتقديرا لجهود كل من ساهم في توصيل رسالة الوزارة لكل مواطن على أرض مصر .

كما أشار الى ما قامت وتقوم به أجهزة الوزارة المختلفة من أنشطة وإنجازات بجهود العاملين المخلصين من أبناءها في مجالات تأهيل الترع وتطهير الترع والمصارف ، وتاهيل محطات الرفع والمنشآت المائية ، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية ، ومواجهة أخطار السيول ، وتطوير نظم الري ، وأعمال الصرف المغطى ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وأعمال حماية الشواطئ .

وأكد سويلم على أن العنصر البشري هو الإستثمار الحقيقي الذي يجب أن ندعمه ونرعاه ليكون نواةً للبناء والتنمية على أرض مصر ، مشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بالوزارة من خلال الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل بالوزارة .

كما إستعرض سويلم كافة الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل والإهتمام المستمر بالعاملين ، سواء من خلال توفير التدريب اللازم للعاملين بالوزارة ، والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية لتوفير برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بالوزارة ، بالاضافة للسعى المستمر لتحسين الوضع المادى للعاملين من خلال التوجه لإستثمار أملاك ومنافع الوزارة وتعظيم الاستفادة منها من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المحافظات ، وزيادة الإعتماد على التدريب التحويلى للتعامل مع العجز فى العمالة ، والعمل على توفير كافة الخدمات للعاملين لإتاحة مناخ مناسب للعمل وبيئة صالحة للإنتاج والعطاء ، والاهتمام بالخدمات المقدمة للعاملين مثل أعمال تطوير نوادى الرى بالمحافظات .
 

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