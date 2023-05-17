اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 07:07 م
أكرم القصاص
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ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة AMADEA وعلى متنها 744 سائحا

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:52 م
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل السفينة AMADEA وعلى متنها 744 سائحا السفينة AMADEA
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال  ميناء بورسعيد السياحى عصر اليوم السفينة السياحية  AMADEA القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء وعلى متنها 429 راكبا و315 بحريا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.
 
ومن المقرر أن يصعد 70 راكبا على متن السفينة قادمين من القاهرة بعد القيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، سوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها  إلى إيطاليا . 
 
يذكر أن السفينة بنيت في عام 1991 وتعتبر من السفن التى تجوب المحيطات والبحار فى رحلات بحرية منتظمة بين الموانئ ، تتضمن 8 طوابق وعدد 254 كابينة تستوعب 600 راكب.
 
هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء  وتراكيها على الرصيف  واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة.
 
كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 راكب و661 طاقم البحارة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.
 
الباخرة السياحية ترسو بميناء بورسعيد
الباخرة السياحية ترسو بميناء بورسعيد

جانب من نزول ركاب السفينة السياحية بميناء بورسعيد
جانب من نزول ركاب السفينة السياحية بميناء بورسعيد

جولة تفقدية للسائحين بميناء بورسعيد السياحى
جولة تفقدية للسائحين بميناء بورسعيد السياحى

 


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