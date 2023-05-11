ميناء بورسعيد يستقبل باخرة سياحية على متنها 1209 راكبا من مختلف الجنسيات

استقبل ميناء بورسعيد السياحي ، اليوم الخميس، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكبا و661 بحارا من مختلف الجنسيات، فى أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوف يقوم مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة باكر يوم الجمعة القادم والعودة مساء نفس اليوم.

ومن المقرر أن يقوم مجموعة أخرى بزيارة لمعالم بورسعيد في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا يوم الجمعة والعودة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادمة.

ويقوم الركاب بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التى تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة ميناء بورسعيد غدا الجمعة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان".

ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم فى إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا إلى أن الباخرة التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفى ذات السياق، تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانى المصرية الثقة فى موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية و الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانى المصرية.