مقتل شاب على يد ميكانيكي في الزقازيق بالشرقية

لقى شاب مقتله، اليوم الأربعاء؛ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد ميكانيكي في قرية المسلمية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في قرية المسلمية بمركز الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب المجني عليه محمد إ، 28 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد ميكانيكي، وذلك حال عودة المجني عليه من العمل في الحقل، حيث كانت هناك مشاجرة بين طرفين أحدهما شقيق المجني عليه بسبب قسط مالى من مستحقات توك توك، ولم يكن المجني عليه طرفا فيها، لكنه تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كلا من: أسامة ل، ميكانيكي، وإبراهيم ر، وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.