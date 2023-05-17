مصرع سيدة وإصابة حفيدها فى حريق منزل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بعد نشوب حريق بمنزلها بمساكن مشعل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وإصابة حفيدها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق بالشقة و إخماده، و أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا، من مدير مباحث المديرية يفيد بمصرع سيدة وإصابة حفيدها نتيجة اشتعال النيران بمنزلهما بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي، وإيداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، ونقل حفيدها لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث وقوات الحماية المدنية، وتبين مصرع سيدة نتيجة احتراق منزلها بالمنصورة، وتدعى "سناء عبدالله الرفاعي سعيد"، 78 عامًا، وإصابة حفيدها.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، و قامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفي المنصورة الدولي، وإيداعها بالمشرحة، ونقل المصاب إلى العناية المركزة لإسعافه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.