وأكد أمجد العضايلة، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، أهمية المواضيع المطروحة عليها، وقال إن مشاريع القرارات المعروضة على القمة مهمة جدا ابتداء من مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ‏وسوريا والسودان والشؤون العربية الأخرى.

وأضاف "أن هناك رغبة عربية في أن يكون هناك دور عربي قيادي طبيعي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا وإيجاد حل لهذه الأزمة السورية يعالج مشكلة اللاجئين والإرهاب".

وأعرب عن تقدير وشكر الأردن للمملكة العربية السعودية في استضافتها وتنظيمها لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، وتوفير السبل الكفيلة لتسهيل مهمة المشاركين في الاجتماعات التحضيرية على مختلف المستويات، وبما يخدم الجهود المشتركة المبذولة لنجاح القمة العربية وتوصلها لنتائج وقرارات من شأنها خدمة قضايا المنطقة العربية وتحقيق تطلعات شعوبها، مثمناً في ذات الوقت ما قامت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تنسيقٍ متواصل لضمان تسهيل عقد الاجتماعات، إلى جانب جهود الجزائر، الرئيس السابق للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين.

ومن المنتظر ان يبدأ في وقت لاحق اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتشمل بنود جدول أعمال القمة، محورا يتعلق بتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية، والعمل على حل الأزمات التي تواجهها هذه الدول ضمن منظور سياسي عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها ويحفظ سلامة أراضيها.



