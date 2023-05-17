أيدت محكمة استئناف فرنسية، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، مدة 3 سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وذكرت المحكمة، أن ساركوزي سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة.
كانت المحكمة نظرت اليوم فى الطعن على الحكم الصادر بحق ساركوزي العام الماضى بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".
وكان الحكم قد صدر بحق ساركوزى العام الماضي إلا أنه تم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.
وبحسب "ويست فرانس" يواجه ساركوزى اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ و محاولة الحصول على معلومات مشمولة بالسرية من أحد كبار القضاة بقضية بيتنكور.
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد ساركوزي.
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