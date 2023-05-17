وكان الحكم قد صدر بحق ساركوزى العام الماضي إلا أنه تم تعليق فترة الحبس لعامين، على أن يمضى عاما قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.

وبحسب "ويست فرانس" يواجه ساركوزى اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ و محاولة الحصول على معلومات مشمولة بالسرية من أحد كبار القضاة بقضية بيتنكور.

وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014، وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، وفق ما أكد ساركوزي.