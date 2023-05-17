كتب سمير حسنى

أيدت محكمة استئناف فرنسية، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، مدة 3 سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وذكرت المحكمة، أن ساركوزي سيضع سوارا إلكترونيا بدلا من احتجازه في السجن، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة.

كانت المحكمة نظرت اليوم فى الطعن على الحكم الصادر بحق ساركوزي العام الماضى بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ فى ما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".