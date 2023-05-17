محصول 10 أفدنة كتان و10 أطنان قطن حصيلة خسائر حريق مصنع كتان بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل اندلع فى مصنع كتان بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود، بعد جهود لإخماد النيران وأتت النيران على 6 ماكينات غزل و10 اطنان قطن، ومحصول 10 أفدنة كتان، نتيجة ماس كهربائى، وقام رجال الحماية المدنية بإجراء عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع كتان بعزبة عداه التابعة لقرية بنا أبو صير مركز سمنود.

انتقلت 5 سيارات حماية مدنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ويتعامل رجال الإطفاء مع النيران للسيطرة عليها، فيما أصيب شخص باختناق بسبب تصاعد الدخان، وتم إسعافه فى مكان الحادث.