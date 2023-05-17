محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من جامعة الأزهر

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن الأزهر يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.

وأضاف المحافظ خلال استقباله وفد من جامعة الأزهر برئاسة رضا علي عطية الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر، في حضور محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، عبد الكريم بدوي، المتبرع بالأرض لأنشاء فرع لجامعة الازهر بالعريش، أن مؤسسة الأزهر تولي المحافظة اهتما كبيرًا.

وطالب المحافظ بسرعة استكمال فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، خاصة وأنه تم تخصيص قطعة أرض ووضع الأساس لها منذ فترة وتنتظر الموافقة على الاستكمال، موجهًا التحية لفضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي الاهتمام بسيناء.

أشار المحافظ إلي أنه تم التنسيق مع رئيس جامعة العريش السابق على قبول خريجات الثانوية الأزهرية في الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة تيسيرًا على الطالبات وأولياء الأمور، لافتًا إلي أن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للعريش وجه بقبول خريجات الثانوية الازهرية بكليات جامعة العريش وعددهم 61 فتاة.

بدوره أكد رضا علي عطية الأمين العام المساعد بجامعة الازهر، أن لجنة الازهر تضم كلا من" إبراهيم حسين إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة-حسام محمود حسين، مدير عام الموازنة والحسابات والمتابعة المالية-عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية مريم عبد الله غباشي مسئول متابعة وتقييم الخطة الاستثمارية".

أضاف عطية، أن اللجنة قامت بمعاينة قطعة الأرض والأعمال التي تمت في مشروع إنشاء كلية البنات الأزهرية بمدينة العريش، لتكون نواة لجامعة الازهر، حيث سيتم وضع تقرير شامل بالزيارة علي رئيس الجامعة، تمهيدًا لاستكمال الاعمال.