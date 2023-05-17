محافظ بورسعيد: المحافظة تتحمل تكاليف اشتراكات التأمين الصحى الشامل

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، اجتماعا، بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال فيما يتعلق بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل و متأخرات الإيجارات الخاصة بهم.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات الاعمال التنسيقية التي تمت بين الجهات المختصة بناء على الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد السبت الماضي، فيما يتعلق بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان، كل فى اختصاصه، وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

وأعلن محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد من خلال الجهاز التنفيذي سوف تقوم بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي، مشيرا أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق والتكامل ببن الجهات القائمة على العمل، واستمرار بحث المواطنين، مع مراعاة أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، و التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات و غيرهم من الأكثر احتياجا.