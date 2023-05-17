محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

القليوبية إبراهيم سالم

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على ان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك نظراً لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخراً خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023م، وتحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت محافظة القليوبي، في بيان لها، أن هذا المشروع يسهم فى دعم مشروعات الإدخار والإقراض الرقمية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا دعم البرامج التنموية المختلفة عبر بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المُستدامة المدرة للدخل، هذا إلى جانب ما يتعلق بتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية لتعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة، مُشيراً إلى أن إلى الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على 4 محاور هي التمكين الإقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، بداية بقرى مركز شبين القناطر الـ 36، والتي حظيت بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية، وبمشاركة 7 بنوك للتمويل والإقراض بقروض ميسرة لسيدات تلك القرى المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية مع إنجي أباظة مديرة التمكين الإقتصادي مشروع تنمية الأسرة بوزارة التخطيط، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمري عبد العزيز وكيل إدارة الشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفنى، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، لمناقشة آليات تفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة القليوبية.

وتناول الإجتماع خطة البرامج التدريبية، وطريقة الحشد لتأهيل السيدات المستهدفات بقرى مدينة شبين القناطر ، بمساعدة المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، متمثلة في مراكز الشباب والجمعيات الأهلية بالقُرى المستهدفة، مُشيراً إلى مسئولية المحافظة عن توفير أماكن للتدريب والحشد له، مع استخدام مباني أملاك الدولة غير المستغلة وخاصة بالقري التي يكون بها نسبة بطالة عالية لخلق فرص عمل للمرأة لتمكينها اقتصاديا، وذلك في مجالات الزراعات الخضراء والصناعات الحرفية واليدوية البسيطة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية القوى العاملة في هذا الشأن، مع مشاركة الجمعيات الأهلية لتوفير الأماكن من خلال مقراتها ومقرات مراكز الشباب في القرى وقاعات الإجتماعات المجهزة بالوحدات المحلية، وذلك لسهولة إجراء التدريب وتعميمه بنطاق المحافظة، كما يتوافر حاليا عدد من مراكز الشباب المجهزة بقرى شبين القناطر لاستقبال المتدربين.