رئيس اتحاد عمال مصر ومحافظ الجيزة يكرمان 200 عامل

كتبت آية دعبس

شارك محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ، تكريم 200 عامل متميز بمختلف قطاعات محافظة الجيزة، وذلك بمشاركة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأكد محمد جبران أن اتحاد عمال مصر، يحرص دائما على تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الإنتاج في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور وتقديرا لمجهودتهم، يسعي دائماً اتحاد عمال مصر لتكريم الزنوز العمالة المشرفة.

وتقدم محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر الي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحرصه على الحضور لتكريم العمال موجها جميع العاملين بمواصلة الكفاح لمعاونة الدولة على إجتياز كافة التحديات الإقتصادية التى تمر بها.

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة ان الدولة المصرية تراهن على عمالها لإتمام البناء وإنجاح خطط التنمية وعلى مكانة العمال ودورهم المحورى لتنفيذ أعمال البناء وإنجاح خطط التنمية مشيراً ان الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين بيئة العمل ورفع المستوى المعيشى للعمال وتوفير برامج الدعم وإتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان حقوقهم الإجتماعية والصحية ورفع الحد الأدنى لأجورهم بالتنسيق مع رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بمناسبة عيد العمال حيث كرم اللواء أحمد راشد ومحمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر عدد ٢٠٠ عامل متميز بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية الواقعه بمحافظة الجيزة.

وأكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة إلى أن التكريم جاء تعبيرا عن إمتنان أجهزة المحافظة لجهود العمال بمختلف مواقع العمل.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم ثم الإستماع لكلمة مسجلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ثم كلمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والحضور وتسليم دروع التكريم للعمال المكرمين.

كما شهدت الاحتفالية تكريم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للاستاذة عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة الاسبق لجهودها المثمرة في تحسين بيئة العمل.

حضر الحفل اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبدالمنعم الجمل رئيس الإتحادات المحلية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والنقابات.