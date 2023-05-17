ليس فقط أمراض القلب والرئة.. ضيق التنفس قد يكون من أعراض القلق

كتبت إيناس البنا

ضيق التنفس قد يكون من أعراض أمراض القلب أو الرئة، لكن هذا لا ينطبق على جميع الحالات، يمكن أن يكون أحد المؤشرات على أنك قد تعاني من القلق.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، كان هناك 301 مليون شخص يعانون من اضطرابات القلق في عام 2019، ويمكن أن يظهر بطرق مختلفة ، بما في ذلك نوبات الهلع ، والرهاب ، واضطراب القلق العام (GAD) ، من بين أمور أخرى.

ضيق التنفس المرتبط بالقلق هو مجرد واحد من العديد من أعراض القلق ، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياة الفرد.

كيف يرتبط ضيق التنفس بالقلق؟



ليس من الضروري دائمًا أنك إذا أصبت بضيق في التنفس، فأنت مصاب بمرض في القلب أو الرئة، وهناك أسباب مختلفة لذلك، بما في ذلك السمنة"

يمكن أن تكون السمنة عاملاً مساهماً في ضيق التنفس، يمكن أن تتسبب السمنة في أن تعمل الرئتان بجهد أكبر لتزويد الجسم بالأكسجين ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس، لذلك ، فإن الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض ضيق التنفس.

لكن في كثير من الناس ، وخاصة عند الشباب وفي كثير من الأحيان عند الفتيات ، يمكن أن يكون ضيق التنفس بسبب القلق، ذكرت دراسة نشرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة وفقا لموقع " onlymyhealth"، أن هناك علاقة قوية بين القلق وأعراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك ضيق التنفس.

بعض الأشخاص قد يتعرضون لنوبات يشعرون فيها بضيق في التنفس ، بينما قد يأخذ آخرون نفسًا عميقًا يبدو وكأنه نفس عميق.

تشخيص ضيق التنفس المرتبط بالقلق



نظرًا لأن ضيق التنفس مرتبط بالقلب والرئتين، يتم إجراء الاختبارات التشخيصية مثل وظائف الرئة أو التصوير الإشعاعي، في كثير من الأحيان لا تظهر هذه الاختبارات التشخيصية أي نتيجة، في هذه الحالات ، يرتبط تشخيص الأعراض بشكل عام بالقلق ، وقد تسمى الحالة بضيق التنفس النفسي ".

أعراض ضيق التنفس المرتبط بالقلق



قد تشمل أعراض ضيق التنفس النفسي المنشأ ما يلي:

ضيق التنفس

تنفس سريع

ضيق أو ألم في الصدر

دوخة

الشعور بالاختناق

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون موجودة أيضًا في حالات طبية أخرى، مثل القلق أو الحساسية أو الالتهاب الرئوي أو انخفاض ضغط الدم، لذلك يوصى باستشارة أخصائي الرعاية الصحية من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.

كيف تعالج ضيق التنفس المرتبط بالقلق؟



الخطوة الأولى في علاج ضيق التنفس المرتبط بالقلق هي معالجة القلق الأساسي،: "نحاول طمأنة المرضى بأنهم بخير ، بينما في بعض الحالات، نحتاج إلى إعطائهم أدوية مضادة للقلق أيضًا، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد تمارين التنفس وأساليب الاسترخاء والتمارين المنتظمة في تحسين التنفس وتقليل أعراض القلق.