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لو انت شاطر فى العربى.. ما جمع كلمة "الحياة" بعد تضمينها امتحان إعدادية القاهرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:38 ص
لو انت شاطر فى العربى.. ما جمع كلمة "الحياة" بعد تضمينها امتحان إعدادية القاهرة صورة لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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تضمن امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتضمنت الأسئلة تفاصيل حول أهمية المتحف المصرى الكبيرة كتحفة فنية ومعمارية التى تم إنشاؤها فى العالم وكانجاز يضاف إلى الانجازات التى تقيمها الدولة المصرية.
 
ومن ضمن الأسئلة التى جاءت جمع كلمة " الحياة" ومن بين الاختيارات " الحيات- الحيوانات - الحيوات- الأحياء"، كما جاء سؤال التعبير عن أهمية الحفاظ على المرافق العامة كواجب دينى ووطنى.
 
وانطلقت صباح اليوم الاربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الاربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.
 
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التربية والتعليم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2023

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023

جمع كلمة الحياة بامتحان العربى للشهادة الإعدادية بالقاهرة



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