لجان تفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بمواصلة اللجان التفتيشية المشتركة وتكثيف جهودها من خلال تنظيم الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، بجانب القيام بأعمال التفتيش على المخابز ومحال الجزارة، وأيضاً التفتيش على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، وكل الأنشطة التجارية.

وفى هذا الإطار، قامت لجنة مشتركة، من مفتشى الإدارة العامة لشئون البيئة، بحملات تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وكذا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حيث أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط بعض المخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين فى العديد من الأنشطة، بجانب مراجعة تراخيص الكثير من المنشآت الطبية والعيادات الخاصة بنطاق مدينة أسوان.

ووجهت اللجنة إنذارات للبعض منهم، لتقنين أوضاعهم، والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمل هذه المنشآت، وأداؤها للخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة، وبما يحقق بدوره الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كان قد وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق، والتصدي لأي ممارسات، لاستغلال المواطنين، والتعامل بمنتهي الحسم، مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.