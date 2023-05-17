كيف يؤثر الأنسولين على الصحة الإنجابية؟

كتب – حسام الشقويرى

الأنسولين هو هرمون يساعد في امتصاص الجلوكوز في الأنسجة ويشارك في توازن الجلوكوز، وتبدو وظيفة هذا الهرمون مختلفة جدًا عن ارتباطها بالصحة الإنجابية. ومع ذلك، فإن الإنجاب وولادة الطفل وصحته هي عمليات تتطلب جهدا عاطفيًا وجسديًا في بعض الأحيان، والعلاقة بين النجاح الإنجابي وتوازن الطاقة راسخة. يتم تخزين الطاقة بشكل أساسي على شكل دهون وجليكوجين ، وبالاقتران مع الجلوكوز ، يسمح للكائنات الحية بالنمو والتكاثر. نتيجة لذلك ، تعتبر مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر. وبالتالي فإن مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ارتفاع السكر في الدم والصحة الإنجابية للرجال

ارتفاع السكر في الدم هو حالة الجسم التي تتميز بمستويات جلوكوز أعلى من المستوى المثالي. قد يكون بسبب عدة أسباب مثل مرض السكري من النوع 2 ، أو متلازمة تكيس المبايض ، أو السمنة. وفقًا للبحث ، يؤثر ارتفاع السكر في الدم على عملية تكوين الحيوانات المنوية (تكوين الحيوانات المنوية). نتيجة لذلك ، هناك انخفاض ملحوظ في حجم السائل المنوي ، وعدد الحيوانات المنوية ، والحركة. لذلك ، يجب الحفاظ على مستويات السكر في الدم المثالية لدعم الصحة الإنجابية.

وتشير الأبحاث إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد الحيوانات المنوية ولكن أيضًا في جودتها. و يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي. بسبب المستويات العالية من الأحماض الدهنية ونقص الحماية المضادة للأكسدة ، فإن خلايا الحيوانات المنوية معرضة بشكل خاص للإجهاد التأكسدي. تفتقر خلايا الحيوانات المنوية أيضًا إلى آليات إصلاح الحمض النووي التي تزيد من تدهور هذا التأثير.

تظهر الأبحاث علامات قصور الغدد التناسلية ، بما في ذلك غياب أو تراجع الخصائص الجنسية الثانوية. يؤدي إلى هزال العضلات ، وفقر الدم ، وانخفاض كتلة العظام أو كثافة المعادن في العظام ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ، والسمنة في البطن. ويشمل أيضًا العجز الجنسي. لديهم ضعف في الانتصاب ، وانخفاض الرغبة الجنسية ، وتناقص الإحساس بالقضيب ، وصعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية ، وانخفاض القذف. كما أنه يقلل من الطاقة والقدرة على التحمل. كما أنه يؤثر على الصحة العاطفية. ونتيجة لذلك ، فإنه يؤدي إلى الاكتئاب وتقلب المزاج وزيادة التهيج. كما يمكن أن يؤدي إلى صعوبة التركيز وتغيرات في مستويات الكوليسترول وهشاشة العظام.

ارتفاع السكر في الدم والصحة الإنجابية للإناث

هناك ارتباط بين مرض السكري من النوع 2 والخصوبة ، والتغيرات في طول الدورة الشهرية ، وعمر بداية انقطاع الطمث. وفقًا للبحث ، تشمل عوامل خطر العقم المرتبطة بمقاومة الأنسولين تشوهات الدورة الشهرية ، وقصر فترة الإنجاب (تأخر الدورة الشهرية وانقطاع الطمث المبكر) ، والضعف الجنسي.

تؤثر مقاومة الأنسولين على الصحة الإنجابية مما يسبب تغيرات الدورة الشهرية ، واضطرابات الخصوبة ، والتهابات المهبل والمسالك البولية ، وسلس البول ، واضطرابات الاكتئاب ، والضعف الجنسي.

السمنة شائعة عند النساء المصابات بداء السكري من النوع 2. تشير الدراسات إلى أن النساء البدينات اللائي يسعين إلى الحمل يستغرق وقتًا أطول للحمل ، لا علاقة له بالعمر. قد يكون بسبب التغيرات في المبايض عند النساء البدينات.