كيف تكتشف إصابة طفلك بمرض طيف التوحد مبكرا؟

كتب – حسام الشقويرى

الإصابة بالتوحد مبكرًا تحدث فرقًا كبيرًا ومن خلال التعرف على العلامات والأعراض المبكرة عن مرض التوحد يمكنك تزويد طفلك بالمساعدة التي يحتاجها للتعلم والنمو والازدهار، ويعبر طيف التوحد عن نفسه من خلال مجموعة من الأعراض. ويظهر اضطراب في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة ، مما يتسبب في تأخير العديد من المجالات الأساسية للنمو ، مثل تعلم التحدث واللعب والتفاعل مع الآخرين، وتختلف علامات وأعراض التوحد بشكل كبير وكذلك آثاره، ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد من إعاقات خفيفة فقط ، بينما يواجه البعض الآخر المزيد من العقبات التي يجب التغلب عليها، وفقا لما نشره موقع helpguide

العلامات المبكرة

لا يقوم رضيعك أو طفلك الدارج بما يلي:

قم بالاتصال بالعين ، مثل النظر إليك عند الرضاعة أو عند الابتسام.

تجاوب مع أسمائهم أو على صوت مألوف.

اتبع الأشياء بصريًا أو اتبع إيماءتك عندما تشير إلى الأشياء.

أشر أو لوح وداعًا ، أو استخدم إيماءات أخرى للتواصل.

صنع ضوضاء لجذب انتباهك.

بدء الحضن أو الرد عليه أو مد يد العون لالتقاط.

قلد حركاتك وتعبيرات وجهك.

العب مع أشخاص آخرين أو شاركهم في الاهتمام والمتعة.

تتطلب التأخيرات التالية تقييمًا فوريًا من قبل طبيب الأطفال لطفلك:

في عمر 6 أشهر: عدم الابتسامات الكبيرة أو غيرها من التعبيرات الدافئة والمبهجة.

بحلول 9 أشهر: عدم مشاركة الأصوات أو الابتسامات أو تعبيرات الوجه الأخرى ذهابًا وإيابًا.

في عمر 12 شهرًا: عدم الرد على الاسم.

في عمر 12 شهرًا: ممنوع الثرثرة أو "حديث الطفل".

بحلول 12 شهرًا: لا توجد إيماءات ذهابًا وإيابًا ، مثل الإشارة أو العرض أو الوصول أو التلويح.

بعمر 16 شهرًا: لا توجد كلمات منطوقة.

في عمر 24 شهرًا: لا توجد عبارات ذات معنى من كلمتين لا تتضمن التقليد أو التكرار.

العلامات والأعراض لدى الأطفال الأكبر سنًا

مع تقدم الأطفال في السن ، تصبح العلامات الحمراء للتوحد أكثر تنوعًا. هناك العديد من العلامات والأعراض التحذيرية ، لكنها تدور عادةً حول ضعف المهارات الاجتماعية ، وصعوبات النطق واللغة ، وصعوبات التواصل غير اللفظي ، والسلوك غير المرن.