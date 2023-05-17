كل ما تحتاج معرفته عن عمليات زرع الخلايا الجذعية

كتبت نهير عبد النبى

تعد زراعة نخاع العظام وخلايا الدم الجذعية الطرفية طرقًا لعلاج سرطانات الدم مثل اللوكيميا والورم النخاعي المتعدد وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، و تساعد في استعادة قدرة الجسم على تكوين خلايا الدم بعد جرعة عالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، و يتم إجراء ما يصل إلى 50000 عملية زرع جديدة كل عام.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن الجرعات العالية من العلاج الكيميائي أو الإشعاعي المستخدم لقتل خلايا سرطان الدم تقتل أيضًا نخاع العظام السليم و تساعد عمليات زرع الخلايا الجذعية في استعادة قدرة نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم، في بعض الحالات ، يعالج العلاج المتبوع باستبدال الخلايا الجذعية السرطان.

يبدأ علاج سرطان الدم عادةً بالعلاج الكيميائي ، إما بمفرده أو مع أدوية وعلاجات أخرى ، وغالبًا ما يختلف الخبراء حول العلاجات التي يجب استخدامها، و تعتبر عمليات زرع الخلايا الجذعية باهظة الثمن ومحفوفة بالمخاطر ويوصى بها عادةً عند فشل العلاج الكيميائي ومع ذلك ، تحاول بعض مراكز السرطان زراعة الخلايا الجذعية كعلاج أولي.

يمكن أن تأتي الخلايا الجذعية من عدة أماكن تستبدل عمليات زرع النخاع العظمي النخاع المصاب بالنخاع الخالي من السرطان، و تستخدم عمليات زرع الخلايا الجذعية المحيطية الخلايا الجذعية التي يتم جمعها من مجرى الدم، و يمكن أن تشمل عمليات الزرع خلايا المريض أو خلايا من متبرع .

يمكن أن تأتي الخلايا الجذعية أيضًا من دم الحبل السري حديثي الولادة، و تقوم بعض العائلات بتخزين دم الحبل السري لاستخدامه في المستقبل من قبل ذلك الطفل أو الأخ، ويمكن للعائلات التبرع بدم الحبل السري للاستخدام العام، أصبح دم الحبل السري المتبرع به خيارًا جيدًا للمرضى الذين لا يجدون تطابقًا وثيقًا مع عائلاتهم.

يمكن لبعض المرضى التبرع بخلاياهم الجذعية، و يجب أن يعتمد الآخرون على التبرعات من الأقارب أو الغرباء العثور على تطابق وثيق مهم يمكن أن تكون هناك مشاكل إذا تهاجم الخلايا الجديدة خلايا المريض أو يهاجم الجهاز المناعي للمريض خلايا المتبرع.

يتطلب جمع النخاع العظمي وضع المتبرع تحت التخدير ثم استخدام إبرة قوية لسحب النخاع من عظم الورك و يستغرق ذلك من ساعة إلى ساعتين في غرفة العمليات لعدة أيام قبل التبرع بالخلايا الجذعية في الدم المحيطي ، يأخذ المتبرعون جرعات دوائية خاصة لزيادة مستويات الخلايا الجذعية في مجرى الدم. ثم يتم توصيل المتبرع بجهاز يقوم بترشيح الخلايا الجذعية من دم المتبرع وإعادة الباقي.

هناك خيار أحدث للأشخاص الأكبر سنًا والمرضى الذين قد لا يتمكنون من التعامل مع زراعة الخلايا الجذعية التقليدية يمكن أن تقتل عمليات زرع الخلايا الجذعية الصغيرة ، والتي تسمى أيضًا التكييف منخفض الكثافة ، بعض الخلايا السرطانية. ومع ذلك ، فإنها تخضع جهاز المناعة بما يكفي للسماح للخلايا الجذعية المانحة بالسيطرة وهذا يتطلب إشعاعًا وعلاجًا كيميائيًا أقل كثافة ولكنه قد لا يعمل بشكل جيد في إيقاف السرطان.

قد يكون الاستعداد لعملية زرع الخلايا الجذعية أمرًا صعبًا - مع العديد من الفحوصات الطبية ، ومحاولة العثور على متبرع مطابق ، وتحمل العلاج الكيميائي والإشعاعي قبل الزرع لكن عملية الزرع الفعلية بسيطة بشكل مدهش يقوم الأطباء بحقن الخلايا في مجرى الدم من خلال الوريد عندما يكون المريض مستيقظًا. يستغرق هذا من 1 إلى 5 ساعات.

بعد عملية الزرع ، يقضي المرضى أسبوعين إلى ستة أسابيع في المستشفى في انتظار الخلايا الجذعية الجديدة للبدء في تكوين خلايا الدم خلال هذا الوقت ، ينخفض ​​عدد خلايا الدم تتم مراقبة المرضى عن كثب وقد يحصلون على جرعات من الأدوية المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات لمنع الالتهابات التي تهدد الحياة.