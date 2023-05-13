أمعاؤك تؤثر على صحتك العقلية والبدنية.. إليك 6 أطعمة تناولها بالتناوب يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

تلعب القناة الهضمية، دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتنا العقلية والجسدية، يحتوي على نظام بيئي معقد يتكون من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، والمعروفة مجتمعة باسم ميكروبيوم الأمعاء، والتي تساعد على الهضم، وتحافظ على صحة الجهاز المناعي، وتنتج الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، تشير الأبحاث إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يؤثر أيضًا على وظائف الدماغ والصحة العقلية بشكل عام.

يساعد ميكروبيوم الأمعاء على تكسير الطعام، ما يجعله أسهل للهضم، ويجعل العناصر الغذائية أكثر توفرًا بيولوجيًا، كما أنه يساعد في الحفاظ على الميكروبات الضارة تحت السيطرة، وهو أمر ضروري لحماية الأمعاء من الالتهابات، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ترتبط القناة الهضمية والدماغ من خلال محور القناة الهضمية ، مما يؤثر على تفكيرنا ومزاجنا وسلوكنا، لقد وجدت الدراسات أن ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يؤثر على وظائف المخ ونشاطه، ما يؤدي إلى تغيرات في مزاجنا، ومستويات التوتر، والأداء المعرفي، على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق قد قاموا بتغيير الميكروبيوم في الأمعاء.

يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا في إنتاج وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الفيتامينات B و K. كما يشارك ميكروبيوم الأمعاء في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) ، التي تغذي الخلايا التي تبطن الأمعاء وتوفرها الطاقة للجسم، وإليك بعض الأطعمة لمساعدتك في الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة. الأطعمة التي تعزز صحة الأمعاء 1. الزبادي يحتوي الزبادي على مستنبتات حية من البكتيريا المفيدة للهضم، يمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة فيه في تقليل التهاب الأمعاء وتعزيز الهضم الصحي.

2. اللبن الرائب اللبن الرائب مشروب مخمر غني بالبروبيوتيك، تم ربطه بتحسين صحة الأمعاء وتقليل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي وعدم تحمل اللاكتوز.

3. مخلل الكرنب مخلل الكرنب هو خضروات مخمرة غنية بالألياف والبروبيوتيك، لقد وجد أنه يقوي جهاز المناعة ويحسن الهضم.

4. كومبوتشا الكمبوتشا هو شاي مخمر غني بالبروبيوتيك، تم ربطه بتحسين صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

5. فول الصويا عبارة عن معجون فول صويا مخمر وغني بالبروبيوتيك، لقد وجد أنه يحسن صحة الأمعاء ويعزز جهاز المناعة.