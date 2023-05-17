اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدن شربين وبلقاس وطلخا بالدقهلية السبت المقبل

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:24 م
قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدن شربين وبلقاس وطلخا بالدقهلية السبت المقبل قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه لمده 9 ساعات عن مدينتى شربين وبلقاس وبعض الاماكن التابعه لمدينة طلخا وذلك لأعمال الصيانة.
 
وأعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب عن مدينة شربين والقرى التابعة لها، ومجلس قروى بلقاس، وبعض قرى طلخا وهم: (ديسط - كتامه - الطويلة - الحاج خليل - جزء من مدينة طلخا) وذلك يوم السبت 20/5/2023 من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساءاً
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمحولات شركة الكهرباء المغذية لمرفق شربين، ما يتسبب فى انقطاع المياه فى مركز ومدينة شربين، وبلقاس، وجزء من مدينة طلخا 
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع توفير الشركة لسيارات مياه إذا لزم الأمر.

انقطاع المياه اماكن قطع المياه

مواعيد قطع المياه

مدن انقطاع المياه

اعمال صيانه

مياه الشرب والصرف الصحى

تدبير احتياجات المواطنين

شركة الكهرباء

مرفق المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة