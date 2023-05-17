قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدن شربين وبلقاس وطلخا بالدقهلية السبت المقبل

الدقهلية محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه لمده 9 ساعات عن مدينتى شربين وبلقاس وبعض الاماكن التابعه لمدينة طلخا وذلك لأعمال الصيانة.

وأعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب عن مدينة شربين والقرى التابعة لها، ومجلس قروى بلقاس، وبعض قرى طلخا وهم: (ديسط - كتامه - الطويلة - الحاج خليل - جزء من مدينة طلخا) وذلك يوم السبت 20/5/2023 من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساءاً

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمحولات شركة الكهرباء المغذية لمرفق شربين، ما يتسبب فى انقطاع المياه فى مركز ومدينة شربين، وبلقاس، وجزء من مدينة طلخا

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع توفير الشركة لسيارات مياه إذا لزم الأمر.