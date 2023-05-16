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مياه كفر الشيخ: غدًا قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:17 م
مياه كفر الشيخ: غدًا قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض قطع المياه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه، غداً الاربعاء الموافق، الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزان الارضى بمحطة مياه بقلوله، مما يتسبب فى توقف محطة بقلوله وانقطاع المياه عن" بقلوله - منشأة سلامة - العاقولة -العمدان - وتوابعهم بمركز الرياض وقرى اريمون - حليس- دقلت - أبوريشة وتوابعهم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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