قرارات مهمة لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه سيتم إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة للمطورين العقارين وسيتم عرضها وإعلانها قريبا، موضحا أنه سيكون هناك وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتلقى طلبات وبحث الامور المتعلقة بإنشاء الشركات الناشئة لتشجيع الشباب.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.

وأوضح أنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر، قرار تنظيمي لتحديد مدي زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد عن 3 أشهر.



قرارات مهمة لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية



قرارات مهمة لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الإدارية

وأشار إلى أنه تم المساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة ، موضحا إنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعي ، موضحا أن الحد الأقصى لانهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.

وأوضح الحكومة أعفت 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وتابع أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.