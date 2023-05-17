قافلة "الثقافة للجميع" تصل إلى رأس سدر

جنوب سيناء _ ياسر عامر

واصلت قافلة الثقافة للجميع فعالياتها في مرحلتها الجديدة، والتى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتنفيذ فرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة أحمد فريج، حيث وصلت فعاليات القافلة الثقافية فى يومها الثانى مدينة رأس سدر ، وتختتم القافلة فعالياتها غدا الخميس من مدينة شرم الشيخ.

وتعد القافلة استكمالا للأنشطة الثقافية التى تستهدف المناطق المحرومة ثقافيا والوصول بالمنتج الثقافى بتنوعاته المختلفة إلى الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بمجتمع جنوب سيناء، كما وجهت لذلك الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وكان حرصها الأساسي هو توفير بيئة ثقافية مناسبة لاحتضان مواهب الاطفال وتنميتها والاستمرار والمتابعة على ذلك، كما وجهت بضرورة الاهتمام بالمرأة السيناوية، وتدريبها على الحرف اليدوية والبيئية حتى تستطيع إقامة مشروع اقتصادى، وعلى جانب آخر بهدف الحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية.

ومن خلال دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومن هذا المنطلق شهد بيت ثقافة رأس سدر بمدينة رأس سدر تواصل فعاليات قافلة الثقافة للجميع، والتى تضمنت تنفيذ ورشتين فنيتين للأطفال الأولى "رسم حر" تدريب هانم رمضان مسئولة النشاط ، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة، للتدريب على رسم لوحات فنية لعناصر حرة بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، والثانية بعنوان " فوم ملون " تدريب محمد حسن وخضر صبحى، والتى استهدفت تدريب الأطفال على التعامل مع تقنية الفوم وتطويعها لعمل لوحات فنية مبهرة، تلاها تنفيذ ورشة أشغال مرأة بعنوان "فن الكروشية" تدريب السيدة عبد السلام، إشراف أمانى عبد الفتاح، بمشاركة مجموعة من السيدات بمدينة رأس سدر ، بهدف تعريف المشاركات فن الكروشية من خامات مستخدمة وطرق التعامل معها بشكل محترف، ودعم وتمكين المرأة السيناوية ثقافيا واقتصاديا.

وبالتوازى، تم تنفيذ معرض كتاب لمختلف مناحى العلوم والمعارف إشراف طارق المليجى مدير الموقع، واختتمت فعاليات القافلة الثقافية بباقة من العروض الفنية لفرقة رأس سدر للفنون الشعبية، تدريب سالى محمود، قدمت خلالها عدد من التابلوهات الاستعراضية منها "العمدة - سيناوى".

وأكد الكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء، وأن هذه الفعاليات جاءت وفقا لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة وتنمية الموهوبين، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.