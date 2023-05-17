فوز تمثال مزدوج من البازلت بقطعة شهر مايو في متحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز تمثال من البازلت رقم 1 بـ«قطعة الشهر» لشهر مايو في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

والقطعة الفائزة عبارة عن تمثال مزدوج من البازلت يرجع إلى عصر الانتقال الأول يُمثل رجل يُدعي «سا حتحور»، واقفا برفقة زوجته على قاعدة مستطيلة، ومُسجل عليه اسمهما وألقاب الزوج.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأكد أن الاستفتاء الشهري تضمن قطعتين أثريتين لاختيار أحدهم ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، إحداهما كانت تمثال مزدوج من البازلت يرجع إلى عصر الانتقال الأول يُمثل رجل يُدعى «سا حتحور» واقفا برفقة زوجته، والأخرى تمثال من البرونز يُمثل المعبودة «إيزيس» وهي تُرضع ولدها «حورس»، ووقع اختيار الجمهور على التمثال الأول.

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.