عصابة سرقة الدراجات النارية بالخليفة تعترف: نفذنا واقعتى سرقة بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب والخطف " اعترفوا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك حال إستقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية "إسكوتر-بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب ، والخطف "، وتم بإرشادهم ضبط (دراجتان مستولى عليهما) لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.