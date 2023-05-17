طلاب الدقهلية يتأهلون للمشاركة فى نهائيات مسابقة ايسف للعلوم والهندسة بأمريكا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن مشاركة طلاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في التصفيات النهائية لمسابقة ايسف للعلوم والهندسة على مستوى الجمهورية والتي تم تنفيذها بمكتبة الإسكندرية في مارس الماضي، مما أهلهم للمشاركة في النهائيات بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمنح الفائزين جائزة دولية في هذا المجال.

وقال " محافظ الدقهلية " إن الدقهلية محافظة عملاقة أنجبت ومازالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في جميع المجالات العلمية والفكرية والأدبية والفنية والثقافية والدينية والسياسية.

وقد ثمن "مختار" دور القائمين على العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية، فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، وتقدم "مختار"بخالص التهنئه للطلاب المتميزين المشاركين في المسابقة ومتمنيا لهم بالمزيد من التفوق والازدهار مشيرا إلى أنهم سفراء مصر وأن الدقهلية تنتظر منهم حصد الجائزة الدولية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذى عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والذى أوضح فيه مشاركة 29 من طلاب مدارس الدقهلية بعدد 18 بحثا متميزا في هذه التصفيات بمكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه التصفيات أسفرت عن حصول الطالبين محمد أحمد محمد ويوسف أحمد محمد المحلاوي بمشروع Geothemalenergy فى مجال الهندسة والبيئة على الجائزة الكبرى، وتوجه سفراء الدقهلية ومصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور التصفيات النهائية، موضحا أن الوزارة ومن خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حريصة علي تنمية مهارات الابتكار الإبداعى فى نفوس براعم الوطن ونشر وتعزيز البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب وذلك اتساقا مع الجهود المبذولة لبناء منظومه متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.