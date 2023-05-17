ضبط شخص بحوزته سلاح نارى وكمية كبيرة من المخدرات بغرض الاتجار فى الدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشى

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر "فرض نفوذ وسيطرة ومخدرات"، وبحوزته كميه كبيرة من المخدرات بغرض الاتجار.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتمكن قوة أمنية مشتركة بقيادة العقيد أحمد رمضان رئيس الفرع الجنائي، والمقدم إسلام صقر رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض علي المتهم علاء. ع. ال

وتمكنت القوة المشتركة من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن جوال زنة 10 كيلو جرامات من مخدر البانحو، 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بندقية و4 طلقات، ومبلغ مالي 10 الاف جنيها بغرض الإتجار

تم ضبط المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر عن ذلك، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة