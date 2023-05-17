صورة جديدة لشيخ الأزهر الشريف أثناء جلوسه بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى

كتب لؤى على

صورة جديدة تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعى لفضيلة الإمام الإكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أثناء تواجده بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وهو يدعو بالقرب من مقام النبى صلى الله عليه وسلم ، حيث سبق وأن تداولت صورة لفضيلته عقب الانتهاء من أداء مناسك العمرة بصحن المسجد المكى الشريف.

وقبيل سفره وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه ، من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال) ، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصماً على بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات للمعلمين المتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال وخصماً على بند (3) نوع (2) مكافآت تشجيعية للإداريين والعمال والوعاظ .

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في اتمام الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى " المالى" 2022-2023 على الوجه الأكمل.