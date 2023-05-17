اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
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شركة سيارات عالمية تحذر من التراجع عن الاستثمار فى سوق بريطانيا بسبب بريكست

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:08 م
شركة سيارات عالمية تحذر من التراجع عن الاستثمار فى سوق بريطانيا بسبب بريكست ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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حذرت شركة "ستلانتيس"، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم من أنها لن تتمكن من الحفاظ على التزامها بصنع سيارات كهربائية في المملكة المتحدة دون إجراء تغييرات على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"بريكست"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الشركة التي توظف أكثر من 5000 شخص في المملكة المتحدة لتحقيق في مجلس العموم بشأن توريد بطاريات لتصنيع المركبات الكهربائية أن استثماراتهم في المملكة المتحدة كانت قيد دراسة بسبب شروط اتفاقية التجارة.

والتزمت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بصنع سيارات كهربائية في ميناء إليسمير ومصانع لوتون قبل عامين.

ولكن في طلب للاستفسار، قالت الشركة إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "تهديدًا لأعمالنا التصديرية واستدامة عمليات التصنيع في المملكة المتحدة".

ودعت الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على القواعد الحالية حتى عام 2027 ، بدلاً من التغييرات المخطط لها في العام المقبل والتي تنص على أن 45% من قيمة السيارة الكهربائية يجب أن تنشأ في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للتأهل للتجارة بدون رسوم جمركية.

وقالت الشركة إن ارتفاع تكلفة المواد الخام أثناء الوباء وأزمة الطاقة يعني أنها "غير قادرة على تلبية قواعد المنشأ ".

وقالت إن القواعد القادمة ستشهد رسومًا جمركية بنسبة 10% على التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتجعل الإنتاج المحلي والصادرات غير قادرة على المنافسة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن ذلك يعني أن المصنعين "لن يستمرا في الاستثمار" وسوف ينتقلان.

وأكدت الشركة للتحقيق: "لتعزيز استدامة مصانعنا في المملكة المتحدة ، يجب على المملكة المتحدة النظر في ترتيباتها التجارية مع أوروبا" ، مستشهدا إغلاق شركة سيارات لموقعها في سويندون والاستثمار في الولايات المتحدة كأمثلة على تأثيرها.


بريكست

صناعة السيارات

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الاوروبى

ريشى سوناك

ستيلانتيس



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