اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 05:20 ص
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رحلة دعم سياحية لتوثيق معالم وشخصيات وتراث المحافظات

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:00 ص
رحلة دعم سياحية لتوثيق معالم وشخصيات وتراث المحافظات جانب من المظهر السياحي الخلاب
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأ الشاب السيناوى أحمد صالح عبده عبد العزيز، رحلته فى دعم السياحة الداخلية وتوثيق ملامح وجوده وعادات وتقاليد تظهر وجه مصر الحقيقى من كل المحافظات، من خلال مهارته فى صناعة أفلام الفيديو القصيرة والصور.

قال "أحمد صالح" لـ "اليوم السابع"، إنه فى العشرين من عمره، وطالب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة سيناء، ومهتم وممتهن التصوير الفيديو جراف ومقاطع الفيديو القصيرة، والأفلام الوثائقية والتصوير.

وأضاف أن هذا الاتجاه ولد لده الشغف بتبنى مشروع دعم السياحة الداخلية من خلال التصوير وصناعة الميديا المؤثرة، التى تصل للناس بسهولة ومن خلالها ينقل كل ما هو جميل فى محافظات مصر ليعرفه الناس ويستمتعون به.

وأشار أن لديه اهتمام بتوثيق اللقطات المهمة فى المناسبات المهمة مثلا حفل غنائى أو رياضى وغيره، تصوير مقاطع الفيديو القصيرة والافلام الوثائقية.

وأشار أنه بدأ من محافظته شمال سيناء، مرورا بجنوب سيناء، والقاهرة والمحافظات المجاورة ولا يزال يستكشف ويتجول ويوثق، مشيرا أن من بين المحطات التى توقفت أمامها عدسته والتقطتها، سباق الهجن 2022 وسباق الهجن 2023 بالعريش، والمهرجان الكشفى السادس عشر بجامعه سيناء، والمهرجان الرياضى الاول لسيناء فى جامعة سيناء 2023، وحفل الافطار الجماعى بالمطرية، وأطول مائدة إفطار جماعى على شاطئ العريش، والحفل الغنائى الذى أحياه بمدينة العريش الفنان محمد منير ومجموعة الفنانين.

وقال إنه يسعى أن يكتمل مشروعه بالوصول لكل أنحاء مصر ونقل بالعدسة كل مشاهد كنوزها وتسويقه سياحيا.

الصور والأفلام للترويج لسياحة مصر الداخلية التى التقطها الشاب أحمد صالح، تتنوع فهى تظهر جمال شواطئ سيناء شمالا وجنوبا وتقاليد أهلها فى استقبال الضيوف والأكلات الشعبية، إضافة لجولات فى متاحف مصر الغنية بالكنوز الأثرية وفى مقدمتها المتحف المصرى إلى جانب حرف منوعة من الشوارع لاتزال حاضره ومنها " الترزى"، " صنع الخبز"، و" صيد الأسماك"، ونقل مشاهد من الأسواق الشعبية العريقة.

اثار-مصر
اثار-مصر

 

اسواق-السمك
اسواق-السمك

 

اصغر-راعى-ابل
اصغر-راعى-ابل

 

الابل-بسيناء
الابل-بسيناء

 

الابل-على-شاطئ-
الابل-على-شاطئ-

 

الراكب-الالى-على-ظهور-الهجن
الراكب-الالى-على-ظهور-الهجن

 

الشاب-السيناوى-احمد-صالح
الشاب-السيناوى-احمد-صالح

 

الصيد-بالسناره
الصيد-بالسناره

 

انبهار-بعظمة-اثار-مصر
انبهار-بعظمة-اثار-مصر

 

بائع-الخبز_1
بائع-الخبز_1

 

بائع-السمك-
بائع-السمك-

 

بائع-لسمك
بائع-لسمك

 

تراث-مصر_1
تراث-مصر_1

 

جمال-البحر
جمال-البحر

 

سهرات-فى-الطبيعة
سهرات-فى-الطبيعة

 

شباك-الصيادين
شباك-الصيادين

 

صناعة-المخبوزات
صناعة-المخبوزات

 

صيد-بالسناره-
صيد-بالسناره-

 

طفل-وسمكه
طفل-وسمكه

 

فرحة-اطفال-طبيعية
فرحة-اطفال-طبيعية

 

فرحة-طبيعية
فرحة-طبيعية

 

فى-السباقات
فى-السباقات

 

كمامة-الابل_2
كمامة-الابل_2

 

لقمة-العيش_1
لقمة-العيش_1

 

لوحة-ابداع_2
لوحة-ابداع_2

 

مع-الابل
مع-الابل

 

معالم-مصر
معالم-مصر

 

من-اسواق-الاسماك
من-اسواق-الاسماك

 

من-المتحف
من-المتحف

 

من-رحلات-الصيد
من-رحلات-الصيد

 

من-سيناء_1
من-سيناء_1

 

من-يوميات-الصيد
من-يوميات-الصيد

 

مهنة-الترزى_1
مهنة-الترزى_1

 


شمال سيناء

السياحة الداخلية

معالم مصر

تراث مصر

الاسواق

التراث



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