رحلة دعم سياحية لتوثيق معالم وشخصيات وتراث المحافظات

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ الشاب السيناوى أحمد صالح عبده عبد العزيز، رحلته فى دعم السياحة الداخلية وتوثيق ملامح وجوده وعادات وتقاليد تظهر وجه مصر الحقيقى من كل المحافظات، من خلال مهارته فى صناعة أفلام الفيديو القصيرة والصور.

قال "أحمد صالح" لـ "اليوم السابع"، إنه فى العشرين من عمره، وطالب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة سيناء، ومهتم وممتهن التصوير الفيديو جراف ومقاطع الفيديو القصيرة، والأفلام الوثائقية والتصوير.

وأضاف أن هذا الاتجاه ولد لده الشغف بتبنى مشروع دعم السياحة الداخلية من خلال التصوير وصناعة الميديا المؤثرة، التى تصل للناس بسهولة ومن خلالها ينقل كل ما هو جميل فى محافظات مصر ليعرفه الناس ويستمتعون به.

وأشار أن لديه اهتمام بتوثيق اللقطات المهمة فى المناسبات المهمة مثلا حفل غنائى أو رياضى وغيره، تصوير مقاطع الفيديو القصيرة والافلام الوثائقية.

وأشار أنه بدأ من محافظته شمال سيناء، مرورا بجنوب سيناء، والقاهرة والمحافظات المجاورة ولا يزال يستكشف ويتجول ويوثق، مشيرا أن من بين المحطات التى توقفت أمامها عدسته والتقطتها، سباق الهجن 2022 وسباق الهجن 2023 بالعريش، والمهرجان الكشفى السادس عشر بجامعه سيناء، والمهرجان الرياضى الاول لسيناء فى جامعة سيناء 2023، وحفل الافطار الجماعى بالمطرية، وأطول مائدة إفطار جماعى على شاطئ العريش، والحفل الغنائى الذى أحياه بمدينة العريش الفنان محمد منير ومجموعة الفنانين.

وقال إنه يسعى أن يكتمل مشروعه بالوصول لكل أنحاء مصر ونقل بالعدسة كل مشاهد كنوزها وتسويقه سياحيا.

الصور والأفلام للترويج لسياحة مصر الداخلية التى التقطها الشاب أحمد صالح، تتنوع فهى تظهر جمال شواطئ سيناء شمالا وجنوبا وتقاليد أهلها فى استقبال الضيوف والأكلات الشعبية، إضافة لجولات فى متاحف مصر الغنية بالكنوز الأثرية وفى مقدمتها المتحف المصرى إلى جانب حرف منوعة من الشوارع لاتزال حاضره ومنها " الترزى"، " صنع الخبز"، و" صيد الأسماك"، ونقل مشاهد من الأسواق الشعبية العريقة.



اثار-مصر



اسواق-السمك



اصغر-راعى-ابل



الابل-بسيناء



الابل-على-شاطئ-



الراكب-الالى-على-ظهور-الهجن



الشاب-السيناوى-احمد-صالح



الصيد-بالسناره



انبهار-بعظمة-اثار-مصر



بائع-الخبز_1



بائع-السمك-



بائع-لسمك



تراث-مصر_1



جمال-البحر



سهرات-فى-الطبيعة



شباك-الصيادين



صناعة-المخبوزات



صيد-بالسناره-



طفل-وسمكه



فرحة-اطفال-طبيعية



فرحة-طبيعية



فى-السباقات



كمامة-الابل_2



لقمة-العيش_1



لوحة-ابداع_2



مع-الابل



معالم-مصر



من-اسواق-الاسماك



من-المتحف



من-رحلات-الصيد



من-سيناء_1



من-يوميات-الصيد