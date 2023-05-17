رئيس "سوهاج الأزهرية" يلتقى رؤساء اللجان استعدادا لامتحانات الابتدائية والإعدادية

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعاً مع كافة رؤساء ومساعدى لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، فى إطار الاستعدادات المكثفة التى تجريها الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع المقبل، وذلك بحضور مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومدير إدارة الامتحانات.

وناقش حمادى أهم تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس القطاع، موضحاً أن قطاع المعاهد يتابع جميع المحافظات ومن بينها محافظة سوهاج متابعة دقيقة لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية.

ودعا الجميع بضبط النفس لتوفير الهدوء باللجان والتعاون المشترك بين لجان المتابعة ومسئولي اللجان للتغلب على أية عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات.

من جانبه، أشار شومان محمد أحمد، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب إلى أهمية التواصل مع غرفة عمليات المنطقة، مضيفا أنها ستكون في حالة انعقاد دائم، مشددا على التعامل بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخلفات.

كما استعرض الدكتور على قدرى مدير الامتحانات وشئون الطلاب، أهم النقاط المتعلقة بتوفير كافة المستلزمات الإدارية للجان، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

حضر الاجتماع كلا من طارق محمد أحمد مدير إدارة المعلومات، وعمر التلمسانى ممثلا عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد فتح، وأيمن عبد اللطيف عضوى إدارة المعلومات بالمنطقة.