منطقة سوهاج الأزهرية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من تدريب "حياة كريمة رقمية"

سوهاج عمرو خلف

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لتدريب منسوبي منطقة سوهاج الأزهرية بالقرى التى تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك تحت شعار "حياة كريمة رقمية" والذي تنفذه إدارة التدريب التربوي بإدارات دار السلام والبلينا وجرجا والعسيرات والمنشاة وطما وساقلته والمراغة التعليمية وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن التدريب يستهدف معلمي وطلاب الأزهر الشريف و الفئات المجتمعية العاملين والمقيمين في القرى المستهدفة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح حمادى، أن هذا التدريب يؤهل المتدربين للحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال المهارات الرقمية الأساسية في إطار دور وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى سياق متصل، لفت الدكتور موهوب محمد عيسى، مدير إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية أن فعاليات المرحلة الأولى قد انطلقت في الفترة من 11-19 إبريل الماضي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجى الابتدائى للفتيات.

وأكد عيسى أن هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تنظمها منطقة سوهاج الأزهرية لتطوير العنصر البشرى لمواكبة عالم الرقمنة والتطور التكنولوجى، مشيراً أن إدارة التدريب تواصل الآن استكمال أعمال التدريب للموظفين الإداريين بالمعاهد على مهارات الحاسب الآلي وسبقه تدريب مديرى العموم على مكافحة الفساد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.