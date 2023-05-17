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أكرم القصاص
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رؤساء تحرير عدد من الصحف يشاركون بفعاليات تحكيم مشروعات تخرج إعلام عين شمس

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:13 ص
رؤساء تحرير عدد من الصحف يشاركون بفعاليات تحكيم مشروعات تخرج إعلام عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس وأكرم القصاص ومحمود مسلم ومحمد الباز
كتب محمود راغب

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استقبل الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة قنوات DMC ، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع ، والإعلامي د. محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج آخر النهار بقناة النهار،  بحضور  د. هبه شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس. 
 
وجاء اللقاء ضمن فعاليات تحكيم الإعلاميين لمشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة شعبة الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب.
 
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود حرص جامعة عين شمس علي الاستفادة من خبرات القامات الإعلامية البارزة فى مختلف مجالات العمل الإعلامى وذلك فى إطار السعى الدائم للربط بين الدراسات الأكاديمية وواقع الممارسة العملية فى المجال الإعلامى.
 
ووجه الشكر والتقدير للإعلاميين لما يقدمونه من دعم دائم وخبرة ثرية تسهم فى تزويد  الطلاب بالمهارات  المهنية المناسبة لسوق العمل.
 
وأكد سعود حرص جامعة عين شمس علي التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية البارزة التي تحظى بالحرفية والمهنية والتي تسهم بدور حيوى في بناء المجتمع  وزيادة الوعي وتوفير المعلومات للجمهور وتشكيل اتجاهات الرأى العام المصرى تجاه القضايا المختلفة.
 
 

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